Иранские дроны не помогут России переломить ход войны, - ISW

Российская армия начала активно применять иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, иранские беспилотники не станут решающим козырем для россиян, как, например, системы HIMARS для ВСУ.

"Использование Россией беспилотников иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной предоставленных США систем HIMARS, и вряд ли существенно повлияет на ход войны", – отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали многие дроны-камикадзе против гражданских целей в тыловых районах.

"Вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора", - отмечают аналитики.

В ISW отмечают, что российские войска уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136. Но это при условии, что утверждения о предоставленных России "сотне" беспилотников правильные.

Напомним, в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства.

Так, 7 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Запорожье беспилотными летательными аппаратами иранского производства.

А 5 октября Белую Церковь в Киевской области российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

Отметим, воздушные силы ВСУ уже сбили много иранских дронов-камикадзе. Украина запросила у западных партнеров системы подавления данных беспилотников.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.