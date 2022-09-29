ЗСУ навчилася боротися з іранськими безпілотниками, - Резніков

Повітряні сили ЗСУ вже збили багато іранських дронів-камікадзе. Наразі Україна запросила у західних партнерів системи придушення даних безпілотників.

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Про це заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, ЗСУ вирішують проблему іранських безпілотників.

"Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів". Наші навчилися їх глушити", - зауважив міністр.

Він зазначив, що Україна звернулися до партнерів, зокрема до тих, які бояться поставляти зброю, але в яких є хороша експертиза.

"Я їм сказав, що ми дамо вам їхні запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", - розповів Резніков.

Зазначимо, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва по об'єктах Одеської та Миколаївської областей.

Зокрема, 20 вересня один з дронів атакував узбережжя біля Очакова, а один був збитий. 22 вересня було збито одразу чотири таких БПЛА.

23 вересня три дрони атакували Одесу: два з них зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, там загинули дві людини, а ще дві були поранені. Ще один Shahed-136 був збитий над морем. Ввечері влада повідомила про збиття над морем ще чотирьох дронів.

25 вересня було збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.