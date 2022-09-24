Іран вживе заходів у відповідь на рішення України позбавити посла акредитації

Представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Тегеран пропорційно відповість на рішення української сторони позбавити іранського посла акредитації та зменшити кількість співробітників посольства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Ірану.

За словами Канаані, Київ ухвалив рішення позбавити іранського посла акредитації та зменшити кількість співробітників посольства на основі нібито непідтверджених повідомлень.

Тому Тегеран вживе пропорційних заходів у відповідь на крок українського уряду та закликав Київ уникати впливу третіх сторін, які хочуть зруйнувати зв'язки між Іраном та Україною.

У свою чергу, в українському МЗС розкритикували заяви Ірану про нібито вплив "третьої сторони" на рішення Києва знизити рівень відносин з Тегераном.

"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин із Україною", - сказав представник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що 23 вересня Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження.

Внаслідок цього Міністерство закордонних справ ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.