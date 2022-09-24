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Иран примет меры в ответ на решение Украины лишить посла аккредитации
Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны лишить иранского посла аккредитации и уменьшить количество сотрудников посольства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Ирана.
По словам Канаани, Киев принял решение лишить иранского посла аккредитации и уменьшить количество сотрудников посольства на основе якобы неподтвержденных сообщений.
Поэтому Тегеран примет пропорциональные меры в ответ на шаг украинского правительства и призвал Киев избегать влияния третьих сторон, которые хотят разрушить связи между Ираном и Украиной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь в украинском МИД раскритиковали заявления Ирана о якобы влиянии "третьей стороны" на решение Киева снизить уровень отношений с Тегераном.
"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", - сказал представитель МИД Олег Николенко.
Напомним, что 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.
В результате Министерство иностранных дел приняло решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.