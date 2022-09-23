Иран передал РФ вооружение: Зеленский поручил МИД отреагировать на доказывающие это факты

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. Об этом 23 сентября в Facebook сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Факт передачи Ираном вооружения России подтвердили данные разведки и сообщения в СМИ. Он был зафиксирован на поле боя в Украине.

"Это - шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизнь и здоровье граждан Украины", – подчеркнул Никифоров.

Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне против Украины, но тогда иранские власти отрицали это.

На фоне подобных заявлений президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле утверждали, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставки боевых беспилотников.

Впоследствии во время деоккупации Харьковщины украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.

Также известно, что РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.

Но так же как и власти Ирана Северная Корея заявила, что "никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию и не планирует это делать", в то же время предупредив Соединенные Штаты "держать язык за зубами" и прекратить распространять слухи, направленные на дескридитацию "имиджа страны" .