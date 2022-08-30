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Армия РФ столкнулась с многочисленными сбоями при использовании иранских беспилотников
Иранское оружие может усилить российские военные действия против Украины. Однако представители служб безопасности США и других союзных стран говорят, что переданные РФ иранские беспилотники имеют технические проблемы.
Об этом пишет The Washington Post.
"Когда российские военные проводили первые испытания, иранские беспилотники потерпели многочисленные сбои", - пишет издание.
Неназванный представитель разведывательного управления США рассказал изданию WP, что в системе беспилотников есть несколько ошибок из-за чего россияне недовольны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
19 августа транспортные самолеты вылетели из Ирана с двумя типами беспилотных аппаратов на борту. Обе модели способны нести оружие для уничтожения радаров, артиллерии и других военных целей.
Издание отмечает, что первая партия беспилотников в Москве включала модели Mohajer-6, а также несколько моделей серии Shahed. В администрации Джо Байдена считают, что это первая передача в рамках продажи сотен иранских беспилотников России. Поставки из Ирана могут закрыть важный пробел в российской военной кампании против Украины. У России есть 1,5-2 тысячи военных разведывательных беспилотников, но почти нет ударных аппаратов, которые могли бы осуществлять атаки за украинской линией обороны.
Напомним, что РФ договорилась с Ираном о ремонте своих самолетов и импорте деталей для них.