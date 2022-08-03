Иран мог уже отправить России первую партию беспилотников — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Тегеран мог уже передать Москве свои БПЛА, рассчитывая, что взамен получит от РФ Су-35. Об этом говорится в очередном обзоре российско-украинской войны за последние сутки, 2 августа, опубликованном на сайте ISW.

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"Неподтвержденные сообщения в социальных сетях свидетельствуют о том, что Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники", — говорится в обзоре ISW .

Американская разведывательная служба (OSINT) в T witter со ссылкой на неофициальные иранские источники также утверждала, что Иран отправил в Россию партию БПЛА.

"Если это правда, это заявление свидетельствует о том, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, которые могли быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля", - подчеркивают в ISW.

Напомним, в Белом доме заявляли, что правительство Ирана готовится передать России в несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле заявляют, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставку боевых беспилотников.