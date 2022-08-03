Іран міг уже відправити Росії першу партію безпілотників — ISW

Аналітики Інститутe вивчення війни (ISW) вважають, що Тегеран міг вже передати Москві свої БПЛА, розраховуючи, що взамін отримає від РФ Су-35. Про це йдеться в черговому огляди російсько-української війни за останню добу, 2 серпня, опублікованому на сайті ISW.

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"Непідтверджені повідомлення в соціальних мережах свідчать про те, що Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки", — йдеться в огляді ISW.

Американська розвідувальна служба (OSINT) у Twitter з посиланням на неофіційні іранські джерела також стверджувала, що Іран відправив до Росії партію БПЛА.

"Якщо це правда, ця заява свідчить про те, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, які могли бути частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.