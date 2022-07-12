Іран планує поставити Росії безпілотники

Уряд Ірану готується вже найближчим часом передати країні-агресору РФ до кількох сотень безпілотників, а також планує навчати російських військових.

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Про це заявив під час брифінгу у Білому домі радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

"За нашими даними, уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку", - зазначив Салліван.

Він підкреслив, що за розвідданими, Іран готується розпочати навчання російських військових для роботи з цими системами у липні.

За його словами, поки що неясно, чи почала іранська сторона поставки цих дронів до Росії.

"США продовжать підтримувати Україну та її ефективну оборону, а будь-які спроби Росії стерти Україну з карти світу не принесуть їй успіху", - зазначив радник президента США.

Зазначимо, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграли ключову роль для обох сторін. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

У розвідці Британії наголошують, що Росія відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА через обмеження її внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков наголошує на необхідності нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії HIMARS. Також Україна дуже потребує бронетехніки, включаючи танки, а також більшу кількість безпілотних літальних апаратів.