Украина просит у США еще больше HIMARS, показавших себя при ударе по оккупантам в Изюме - Резников

Министр обороны Алексей Резников отмечает необходимость наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия, недавно "прошедших испытание" благодаря успешному использованию, в том числе против российских оккупационных сил в Изюме Харьковской области.

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Как заявил глава Минобороны изданию The Wall Street Journal, высокомобильные системы M142, известные как HIMARS, "изменили правила игры", однако Украина нуждается в большем их количестве и аргументировала американским властям необходимость дальнейших поставок этих систем точностью их применения по Изюму.

"Война беспощадна... Нам нужно больше и нам они нужны срочно. Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно попали в российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", - заявил Резников.

Напомним, что о том, что в результате применения HIMARS в Изюме были поражены командные пункты командный пункт 20-й армии Западного военного округа РФ и передовой пункт управления десантных войск РФ, СМИ сообщали 26 июня.

По словам министра, поскольку война сводится в основном к артиллерийским боям, получение именно вооружения большой дальности потребуется Украине в большем объеме, если она хочет вернуть территории, утраченные после российского вторжения 24 февраля.

"Россияне используют свои РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то более дальнобойное - 150 [километров], и мы достанем туда", - добавил он.

При этом Резников отметил проблематичность для Украины боев у Харькова, поскольку его расположение вблизи границы позволяет российским силам вести огонь из систем дальнего действия с российской территории, что часто наносит ущерб гражданским объектам и жилому сектору.

"Это проблема. Наши противоракетные комплексы могут бороться с их баллистическими и крылатыми ракетами. Это не 100%, но мы можем сбить их. Однако мы не можем закрыть небо от их РСЗО", - пояснил министр.

Помимо дальнобойного оружия, по словам Резникова, Украина очень нуждается в бронетехнике, включая танки, а также в большем количестве беспилотных летательных аппаратов, что особенно актуально в связи с наращиванием Украиной военно-морских операций для борьбы с российскими кораблями в Черном море, ответственными за нынешнюю блокаду, препятствующую экспорту украинского зерна.

Министр заявил, что беспилотники, в том числе отправленные США и другими партнерами, постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам, необходимого для того, чтобы одержать верх.

Отметим, что ранее в июле Минобороны США объявило о новой военной помощи Украине на 820 миллионов долларов, включающей передовые системы ПВО средней и большой дальности и противоартиллерийские радары.

В этом контексте Ренизков отметил, что поскольку передаваемые системы NASAMS могут прикрывать только один город или объект, их следует объединить с альтернативными современными системами ПВО, обещанными другими западными партнерами.

Он также отметил, что ПЗРК, которые в свое время имели решающее значение в ходе войны, такие как FGM-148 Javelin американского производства, NLAW британского производства или MILAN-2 из Франции и Италии, по-прежнему необходимы, однако "уже не в приоритете" с учетом меняющегося в сторону артиллерийских дуэлей характера конфликта.

Украинский министр также указал сказал, что Россия, похоже, берет "оперативную паузу" в своем наступлении на Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов, однако это не обязательно дает возможность украинским силам, которые также нуждаются в отдыхе и необходимости замены боевых частей и пополнении запасов.

"Нам нужно обновлять наши взводы и менять их и производить пополнение еще и потому, что у нас тоже много потерь. Ждем больше вооружения от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", - подчеркнул руководитель ведомства.

Напомним, что в июне Резников в интервью другому западному изданию The Economist заявлял, что потери украинских сил в войне составляют в среднем 100-200 человек в день.

Отметим также, что ранее Пентагон пообещал предоставить, кроме уже имеющихся четырех комплексов HIMARS, еще четыре, а также 18 береговых и речных патрульных катеров. Накануне стало известно, что поставку четырех HIMARS одобрил президент Джо Байден.