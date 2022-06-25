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В новый пакет военной помощи США Украине вошли 18 катеров: что дадут еще
Обещанная 23 июня США военная помощь Украине на 450 миллионов долларов включает 18 береговых и речных патрульных катеров, сообщает американское Министерство обороны.
В частности, в этот пакет входят два небольших 35-футовых речных судна, шесть 40-футовых морских боевых кораблей, а также десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.
"В основном они предназначены для защиты русел рек и позволят Украине сохранять контроль над ними. Их также можно использовать в близлежащих прибрежных районах", - прокомментировал высокопоставленный представитель Пентагона.
В дополнение к катерам последний пакет помощи Украине в сфере безопасности включает четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), 36 тысяч снарядов калибра 105 мм, 18 тактических машин для переброски 155-миллиметровой артиллерии; 1200 гранатометов Mk 19 и 2 тысячи пулеметов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С точки зрения обороны побережья Черного моря, включая Одесский порт, именно здесь мы считаем, что возможности береговой обороны жизненно важны... Это поможет украинцам защитить, вы знаете, Одессу, и другие позиции вдоль побережья Черного моря. Я надеюсь, что это будет полезным", - заявил на упомянутом брифинге чиновник Пентагона.
В американском Минобороны при этом добавляют, что каждый из пакетов военной помощи также включает множество запасных частей к предоставляемым системам вооружения, чтобы была возможность поддерживать их работоспособность.
В ходе брифинга представитель министерства сообщил также, что на сегодняшний день США поставили Украине уже 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч 155-миллиметровых снарядов.
"Что было важно в нашем решении предоставить эти возможности, так это то, что они нужны не только в бою; они также являются системами стандарта НАТО. Таким образом, в отличие от первой фазы боевых действий, когда мы давали украинцам возможности, которые они уже знали как использовать, теперь у нас есть программы обучения, чтобы иметь возможность обучать их новым системам, которые они никогда не использовали, артиллерийской системе M777", - отметил он.
В отношении предоставления еще четырех комплексов HIMARS представитель ведомства также отметил, что у США "есть учебные программы, чтобы украинцы могли использовать эту новую систему стандарта НАТО". Ранее, отметим, США уже предоставили четыре HIMARS - они уже прибыли в Украину.
"У меня нет для вас точной даты по второй партии с точки зрения того, когда она прибудет. Но мы говорим о коротких сроках. К середине июля все эти мощности в Украине уже будут", - сообщил американский чиновник.
Напомним также, что ранее в июне США пообещали выделить Украине военную помощь на 1 миллиард долларов. В этот пакет были включены, среди прочего, две системы береговой обороны Harpoon.