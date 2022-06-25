В новый пакет военной помощи США Украине вошли 18 катеров: что дадут еще

Обещанная 23 июня США военная помощь Украине на 450 миллионов долларов включает 18 береговых и речных патрульных катеров, сообщает американское Министерство обороны.

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В частности, в этот пакет входят два небольших 35-футовых речных судна, шесть 40-футовых морских боевых кораблей, а также десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

"В основном они предназначены для защиты русел рек и позволят Украине сохранять контроль над ними. Их также можно использовать в близлежащих прибрежных районах", - прокомментировал высокопоставленный представитель Пентагона.

В дополнение к катерам последний пакет помощи Украине в сфере безопасности включает четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), 36 тысяч снарядов калибра 105 мм, 18 тактических машин для переброски 155-миллиметровой артиллерии; 1200 гранатометов Mk 19 и 2 тысячи пулеметов.

"С точки зрения обороны побережья Черного моря, включая Одесский порт, именно здесь мы считаем, что возможности береговой обороны жизненно важны... Это поможет украинцам защитить, вы знаете, Одессу, и другие позиции вдоль побережья Черного моря. Я надеюсь, что это будет полезным", - заявил на упомянутом брифинге чиновник Пентагона.

В американском Минобороны при этом добавляют, что каждый из пакетов военной помощи также включает множество запасных частей к предоставляемым системам вооружения, чтобы была возможность поддерживать их работоспособность.

В ходе брифинга представитель министерства сообщил также, что на сегодняшний день США поставили Украине уже 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч 155-миллиметровых снарядов.

"Что было важно в нашем решении предоставить эти возможности, так это то, что они нужны не только в бою; они также являются системами стандарта НАТО. Таким образом, в отличие от первой фазы боевых действий, когда мы давали украинцам возможности, которые они уже знали как использовать, теперь у нас есть программы обучения, чтобы иметь возможность обучать их новым системам, которые они никогда не использовали, артиллерийской системе M777", - отметил он.

В отношении предоставления еще четырех комплексов HIMARS представитель ведомства также отметил, что у США "есть учебные программы, чтобы украинцы могли использовать эту новую систему стандарта НАТО". Ранее, отметим, США уже предоставили четыре HIMARS - они уже прибыли в Украину.

"У меня нет для вас точной даты по второй партии с точки зрения того, когда она прибудет. Но мы говорим о коротких сроках. К середине июля все эти мощности в Украине уже будут", - сообщил американский чиновник.

Напомним также, что ранее в июне США пообещали выделить Украине военную помощь на 1 миллиард долларов. В этот пакет были включены, среди прочего, две системы береговой обороны Harpoon.