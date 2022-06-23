Украина получила американские реактивные системы залпового огня HIMARS

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, предназначенные для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, прибыли в Украину.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"HIMARS прибыл в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за это мощное оружие! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторого из них", – написал глава Минобороны.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Следует отметить, что HIMARS предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, а дальность достигает 70 километров.

Напомним, Германия опубликовала список летальных и нелетальных средств, которые намерена или готовится передать в рамках военной помощи Украины. В частности, это артиллерийские боеприпасы, разведывательные дроны и многое другое.