Україна отримала американські реактивні системи залпового вогню HIMARS

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами, прибули в Україну.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за цю потужну зброю! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деякого з них", – написав голова Міноборони.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Варто зазначити, що HIMARS призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами, а дальність сягає 70 кілометрів.

Нагадаємо, Німеччина опублікувала список летальних та нелетальних засобів, які має намір або готується передати в рамках військової допомоги України. Зокрема, це артилерійські боєприпаси, розвідувальні дрони та інше.