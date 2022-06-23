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Україна отримала американські реактивні системи залпового вогню HIMARS
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами, прибули в Україну.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за цю потужну зброю! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деякого з них", – написав голова Міноборони.
Варто зазначити, що HIMARS призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами, а дальність сягає 70 кілометрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Німеччина опублікувала список летальних та нелетальних засобів, які має намір або готується передати в рамках військової допомоги України. Зокрема, це артилерійські боєприпаси, розвідувальні дрони та інше.