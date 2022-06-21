Німеччина опублікувала список озброєння, яке надасть Україні: гаубиці надійшли вже

Німеччина опублікувала список летальних та нелетальних засобів, які має намір або готується передати в рамках військової допомоги України. Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зокрема, це:

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- 10 тисяч артилерійських боєприпасів;

- 53 тисячі зенітних боєприпасів;

- 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї;

- 7 самохідних артустановок Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект з Нідерландами);

- 5 тисяч шоломів;

- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;

- 8 розвідувальних дронів;

- 10 захищених транспортних засобів;

- 7 пристроїв для подавлення радіосигналу;

- 8 електронних пристроїв проти дронів;

- 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування;

- 65 холодильників для медичних товарів;

- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;

- 100 автоматичних форсунок;

- 14 датчиків і перешкод захисту від дронів;

- 10 гармат проти дронів;

- 32 розвідувальних дрони;

- 54 бронетранспортери М113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансується Німеччиною);

- 30 зенітних самохідних артустановок Gepard, включаючи близько 6000 зенітних боєприпасів;

- система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

- радар виявлення артилерії COBRA;

- 80 пікапів Toyota;

- 3 реактивні системи залпового вогню Mars з боєприпасами;

- 100 тисяч аптечок;

- 22 вантажівки.



При цьому вказано, що з міркувань безпеки уряд Німеччини утримується від надання додаткових подробиць, зокрема щодо способів і часу доставки, доки передача не відбудеться фактично.

В свою чергу український міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже надійшли до української армії та мають підготовлені українські екіпажамі.

"Це вже 6-й вид артилерії калібру 155 мм, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б'ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000. Як завжди, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою", - зазначив він.

За словами Резнікова, надання Ph2000 – це приклад кооперації на підтримку України, за що він подякував колегам з Німеччини Крістіне Ламбрехт та Нідерландів Кайсі Оллонґрен.

Нагадаємо, що раніше посол України в Німеччині заявляв, що Україна зможе отримати зазначені сім Panzerhaubitze 2000 приблизно 22 червня, а 15 зенітних САУ Gepard – у липні та серпні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com