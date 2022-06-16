Канада та Чехія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні

Уряди Канади та Чехії незалежно один від одного ухвалили рішення надати нове озброєння Україні. Зокрема, Оттава направить ЗСУ військову допомогу на 9 млн дол, а Прага – на 350 тисяч дол.

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Пресслужба канадського уряду повідомила, що Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубичних артилерійських знарядь M777, які ЗСУ мали отримати в рамках попереднього пакету.

"Ми продовжуватимемо цілодобово працювати, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну для захисту свого суверенітету та безпеки", - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

В уряді зазначили, що з лютого 2022 року Канада надала Україні військову допомогу на суму 274 мільйони доларів.

Чеське інформаційне агентство Czech News Agency повідомило, що уряд Чехії передасть Україні понад 8 млн крон (350 тисяч доларів) у рамках військової допомоги. Але через режим секретності матеріалу прем'єр-міністр Петро Фіала не розкрив подробиці запланованої допомоги.

"Сьогодні ми обговорювали подальшу підтримку в конфіденційному режимі, тому я зупинився б на цьому", - сказав він.

При цьому, за попередньою інформацією, зокрема, планується направити боєприпаси та засоби протихімічного захисту.

Крім того, напередодні президент США Джозеф Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про те, що США нададуть Україні ще 1 мільярд доларів як допомогу у забезпеченні безпеки.

За даними видання The Washington Post, Україна вже стала найбільшим у світі отримувачем військової допомоги від США, обійшовши Єгипет та Ізраїль. У період з 2014 до 2021 року Київ отримав від Вашингтона озброєння на 2,7 мільярда доларів.