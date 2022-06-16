Канада и Чехия объявили о новых пакетах военной помощи Украине

Правительства Канады и Чехии независимо друг от друга приняли решения предоставить новое вооружение Украине. В частности, Оттава направит ВСУ военную помощь на 9 млн долл, а Прага — на 350 тысяч долл.

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Пресс-служба канадского правительства сообщила, что Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубичных артиллерийских орудий M777, которые ВСУ должны были получить в рамках предыдущего пакета.

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, необходимую для защиты своего суверенитета и безопасности", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

В правительстве отметили, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму 274 миллиона долларов.

Чешское информационное агентство Czech News Agency сообщило, что правительство Чехии передаст Украине свыше 8 млн крон (350 тысяч долларов) в рамках военной помощи. Но из-за режима секретности материала премьер-министр Петр Фиала не раскрыл подробности запланированного помощи.

"Сегодня мы обсуждали дальнейшую поддержку в конфиденциальном режиме, поэтому я бы остановился на этом", - сказал он.

При этом по предварительной информации, в том числе, планируется направить боеприпасы и средства противохимической защиты.

Кроме того, накануне президент США Джозеф Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности.

По данным издания The Washington Post, Украина уже стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя Египет и Израиль. В период с 2014 по 2021 год Киев получил от Вашингтона вооружения на 2,7 миллиарда долларов.