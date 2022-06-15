США предоставят Украине военную помощь еще на $1 млрд - Байден

Президент США Джозеф Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора 15 июня, сообщает пресс-служба Белого дома.

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В частности, Украине планируется поставить дополнительные артиллерийское вооружение и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинской армии для операций на Донбассе.

"Мы также обсудили усилия госсекретаря Остина сегодня в Брюсселе по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил", - сообщил Байден.

Кроме того, американский президент объявил о выделении дополнительных 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь жителям Украины, в том числе на обеспечение их питьевой водой, критически важными предметами медицинского назначения и медицинской помощью, продуктами питания, жильем и закупок семьями предметов первой необходимости.

Напомним, что по данным издания The Washington Post, Украина уже стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя Египет и Израиль. В период с 2014 по 2021 год Киев получил от Вашингтона вооружения на 2,7 миллиарда долларов.

При этом в мае Конгресс США одобрил, а Байден вскоре подписал закон о выделении помощи почти на 40 миллиардов долларов, в том числе 6 миллиардов на военную помощь Украине и 9 миллиардов на экономическую и техническую помощь ей же. В рамках этого пакета Украина уже получила прямую поддержку на 1 миллиард долларов.