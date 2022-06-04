Американский генерал призвал США и ЕС направить истребители в Украину "как можно скорее"

Генерал-адъютант Калифорнийской национальной гвардии генерал-майор Дэвид Болдуин считает, что США и Евросоюз должны как можно скорее рассмотреть возможность отправки истребителей в Украину. Об этом сообщает издание Politico.

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"МиГи — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это варианты, которые следует изучить как можно скорее", — сказал Болдуин.

Днем ранее он заявил, что военные США работают с украинскими коллегами над передачей Киеву истребителей для отражения российского агрессии.

Отмечается, что после провала идеи передать Украине истребители через Польшу, западные союзники решили вновь начать работать над передачей военное помощи, которую Киев запрашивает с первых дней полномасштабного вторжения России.

Болдуин подчеркнул, что до начала конфликта Украина всегда стремилась стать частью НАТО, в том числе получить возможность использовать западные истребители. Сейчас же, по его словам, окончательное решение должен принять Белый дом, переговоры о предоставлении ВСУ истребителей продолжаются.

Отметим, ранее сообщалось, что США отказали Украине в получении истребителей МиГ-29, которые предоставляла Польша, из-за личного решения президента Джо Байдена, который пытается не провоцировать российского лидера Владимира Путина на эскалацию войны.