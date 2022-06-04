Американський генерал закликав США та ЄС направити винищувачі в Україну "якнайшвидше"

Генерал-ад'ютант Каліфорнійської національної гвардії генерал-майор Девід Болдуїн вважає, що США та Євросоюз мають якнайшвидше розглянути можливість відправлення винищувачів до України. Про це повідомляє видання Politico.

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"МіГі - найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські або західні винищувачі - це варіанти, які слід вивчити якнайшвидше", - сказав Болдуїн.

Напередодні він заявив, що військові США працюють з українськими колегами над передачею Києву винищувачів для відображення російської агресії.

Зазначається, що після провалу ідеї передати Україні винищувачі через Польщу, західні союзники вирішили почати працювати над передачею військової допомоги, яку Київ запитує з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Болдуїн наголосив, що до початку конфлікту Україна завжди прагнула стати частиною НАТО, у тому числі отримати можливість використати західні винищувачі. Наразі ж, за його словами, остаточне рішення має ухвалити Білий дім, переговори про надання ЗСУ винищувачів продовжуються.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що США відмовили Україні в отриманні винищувачів МіГ-29, які надавала Польща через особисте рішення президента Джо Байдена, який намагається не провокувати російського лідера Володимира Путіна на ескалацію війни.