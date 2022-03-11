Байден особисто заборонив передачу Україні МіГ-29 від Польщі

США відмовили Україні в отриманні винищувачів МіГ-29, які надавала Польща через особисте рішення президента Джо Байдена, який намагається не провокувати російського лідера Володимира Путіна на ескалацію війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Логіка, здається, така, що відправлення смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокують", - пише видання.

Журналісти проводять паралель з діями США в Афганістані і зазначають, що там Джозеф Байден діяв так само.

"В Афганістані він вимагав швидкого виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке могло вплинути на рішення Путіна вторгнутися в Україну", - пише WSJ.

Адміністрація президента США також скасувала заплановані на березень 2022 року випробування американської ядерної ракети, хоча вони не мали жодного відношення до України і Росія знала про це, але Пентагон все одно їх зупинив".

"Путін знає, чого НАТО не зробить, щоб зупинити його", - підбиває підсумок WSJ.

Нагадаємо, Сполучені Штати відхилили пропозицію Польщі перекинути свої винищувачі МіГ-29 на американську базу в Німеччині, щоб поповнити ВПС України для захисту від вторгнення російських військ, а саме захистити людей від авіаударів.

Передача цих винищувачів могла стати альтернативою закриттю неба, адже тоді українські військові самі створили б безпольотну зону.