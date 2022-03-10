США відхилили пропозицію Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

Сполучені Штати відхилили пропозицію Польщі перекинути свої винищувачі МіГ-29 на американську базу в Німеччині, щоб поповнити ЗСУ України для захисту від вторгнення російських військ, а саме захистити людей від авіаударів. Про це повідомляє видання Reuters.

Спікер Пентагону Джон Кірбі у своєму Twitter заявив, що у США викликає занепокоєння ймовірність того, що винищувачі злітатимуть з американської бази.

"Перспектива того, що винищувачі, які "розпоряджаються урядом Сполучених Штатів Америки", будуть вилітати з бази США/НАТО в Німеччині і полетять у повітряний простір, який є спірним з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО", - пояснив Кірбі.

За його словами, США не розуміють, чи є реальні причини прийняти цю пропозицію. США продовжать консультації з Польщею та іншими членами альянсу з цього питання та складними логістичними проблемами.

Водночас він наголосив, що зараз американська сторона не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Ця ідея постала після того, як країни НАТО відмовилися закрити небо над Україною. Передача цих винищувачів могла стати альтернативою, адже тоді українські військові самі створили б безпольотну зону.

При цьому російські окупанти щодня бомбять мирне населення. Президент Володимир Зеленський вимагає від НАТО закрити небо, або надати достатню кількість винищувачів.

Глава держави заявив, що тепер відповідальність за смерть безневинних людей лежить і на НАТО.