США отклонили предложение Польши передать Украине истребители МиГ-29

Соединенные Штаты отклонили предложение Польши перебросить свои истребители МиГ-29 на американскую базу в Германии, чтобы пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских войск, а именно защитить людей от авиаударов. Об этом сообщает издание Reuters.

Спикер Пентагона Джон Кирби в своем Twitter заявил, что у США вызывает обеспокоенность вероятность того, что истребители будут взлетать с американской базы.

"Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии и полетят в воздушное пространство, которое является спорным с Россией из-за Украины, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО", — пояснил Кирби.

По его словам, у США не понимают, есть ли реальные причины принять это предложение. США продолжат консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам.

В то же время он подчеркнул, что сейчас американская сторона не считает предложение Польши обоснованным.

Эта идея возникла после того, как страны НАТО отказались закрыть небо над Украиной. Передача этих истребителей могла стать альтернативой, ведь тогда украинские военные сами бы создали бесполетную зону.

При это российские оккупанты ежедневно бомбят мирное население. Президент Владимир Зеленский настоятельно требует НАТО либо закрыть небо, либо предоставить достаточное количество истребителей.

Глава государства заявил, что теперь ответственность за смерти невинных людей лежит и на НАТО.