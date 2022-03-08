Данилов: "Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если страны-члены НАТО не готовы по каким-то своим причинам создать бесполетную зону над Украиной, то они могут хотя бы предоставить вертолеты и истребители, чтобы украинские военные сами закрыли небо.

Свою позицию Данилов сообщил в Facebook.

"От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Невинно убитые, как ангелы, своими крыльями закроют наше небо. Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?" — высказался секретарь СНБО.

Он отметил, что после 24 февраля мир разделился на "до" и "после". Если раньше Европа и США закрывали глаза на действия РФ взамен на газ и нефть, то теперь все страны объединились вокруг Украины против агрессора.

"Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства"за возможность получить коррупционную синекуру в "Газпроме," за спокойную и сытую жизнь. И так было до 2022 года, казалось, так будет и дальше, но после 24 февраля для России все сразу пошло не по плану", — подчеркнул Данилов, отметив, что цивилизованный мир не должен останавливаться.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 марта заявил, что во время внеочередного заседания альянса поднимался вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, при этом страны-члены НАТО не согласились на этот шаг.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что решение альянса — это самогипноз тех, кто слабый и неуверенный.