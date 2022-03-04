"Слабость и неуверенность": Зеленский осудил решение НАТО не закрывать воздушное пространство над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отказ НАТО закрыть небо над Украиной — это самогипноз тех, кто слабые и неуверенные.

В своем новом обращении глава государства подчеркнул, что альянс знает, что российская армия бомбит жилые дома, школы, больницы. При этом НАТО осознано приняла решение отказаться ввести бесполетную зону.

"Вы должны были думать о людях. А о чем вы думали на том заседании (4 марта прошло внеочередное заседание альянса)? Все люди, которые погибнуть в дальнейшем, погибнут и из-за вас, из-за вашей слабости, разобщенности", - подчеркнул президент.

Он заявил, что все, на что сейчас решилась НАТО, - это провести через систему своих закупок 50 тонн ДТ для Украины. Глава государства в саркастической форме предположил, что это топливо может понадобиться для того, чтобы сжечь Будапештский меморандум, который гарантировал Украине мир и территориальную целостность взамен на отказ от ядерного оружия.

"От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитую за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее" — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в НАТО есть друзья Украины - страны, которые помогают в войне с РФ. Подытожив, глава государства, заявил, что Украина в любом случае выиграет в этой войне, в первую очередь, благодаря героям Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 марта заявил, что во время внеочередного заседания альянса поднимался вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, при этом страны-члены НАТО не согласились на этот шаг.

Он отметил, что если речь пойдет о странах-членах альянса, то НАТО будет защищать каждый сантиметр их земли. Но вот Зеленский сомневается и в этом.