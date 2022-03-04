"Слабкість та невпевненість": Зеленський засудив рішення НАТО не закривати повітряний простір над Україною

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відмова НАТО закрити небо над Україною — це самогіпноз тих, хто слабкий і невпевнений.

У своєму новому зверненні глава держави наголосив, що альянс знає, що російська армія бомбардує житлові будинки, школи, лікарні. При цьому НАТО усвідомлено вирішила відмовитися ввести безпольотну зону.

"Ви повинні були думати про людей. А про що ви думали на тому засіданні (4 березня пройшло позачергове засідання альянсу)? Усі люди, які загинуть надалі, загинуть і через вас, через вашу слабкість, роз'єднаність", - наголосив президент.

Він заявив, що все, на що зараз зважилася НАТО, – це провести через систему своїх закупівель 50 тонн ДП для України. Глава держави у саркастичній формі припустив, що це паливо може знадобитися для того, щоб спалити Будапештський меморандум, який гарантував Україні мир та територіальну цілісність на відмову від ядерної зброї.

"Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролиту за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у НАТО є друзі України – країни, які допомагають у війні з РФ. Підсумувавши, глава держави, заявив, що Україна у будь-якому разі виграє у цій війні, насамперед, завдяки героям України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 березня заявив, що під час позачергового засідання альянсу порушувалося питання про створення над Україною безпольотної зони, при цьому країни-члени НАТО не погодилися на цей крок.

Він зазначив, що якщо йтиметься про країни-члени альянсу, то НАТО захищатиме кожен сантиметр їхньої землі. Але Зеленський сумнівається і в цьому.