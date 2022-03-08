Зеленский: "Байден может сделать больше для Украины в этой войне, и я ему об этом говорил"

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу ABC New. Глава государства рассказал, как Украина живет во время войны и борется с РФ за свою независимость и территории.

В частности, гарант сообщил, что он не перестает требовать от НАТО закрыть небо над Украиной.

"Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом американскому президенту Джозефу Байдену. Думаю, президент США может делать больше", — сказал Зеленский.

Что касается вступления Украины в НАТО, то Зеленский сказал, что он "охладел к этому вопросу после того, как понял, что НАТО боится конфронтации с Россией и не готова принять Украину".

Глава РФ Владимир Путин во время объявления войны Украине заявил своему электорату, что якобы "российская армия проводит денацификацию", на самом деле Путин уничтожает нацию, как подчеркнул президент Украины, действия России — это нацизм.

В то же время именно Россия может в любой момент покинуть территорию Украины и завершить войну.

"Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, которую начал", — подчеркнул Зеленский.

Он подытожил, что в любом случае украинцы не готовы к капитуляции и к ультиматуму.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ обратился к Путину с призывом вернуть свою армию обратно в Россию и сесть за стол переговоров.

Президент Украины не раз уже призывал президента РФ к диалогу, но последний либо не готов, либо никак не реагирует на эти приглашения. 25 февраля, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить.