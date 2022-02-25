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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.

"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — призвал Зеленский в новом видеообращении.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы, против простых прав человека, против всех правил сосуществования на континенте.

"Уже второй день города нашего государства подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты очень похожи на то, что Европа видела во время Второй мировой войны и говорила: "Никогда снова". Но вот это снова есть", — заявил Зеленский.

Президент также упрекнул мировое сообщество в недостаточной поддержке Украины.

"Уверен, вы это видите, все вы, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?" — подчеркнул глава государства.

По его словам, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию: аннулирование виз россиянам, отключение SWIFT, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.

"Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений. Действовать могут и обычные люди. Я уверен в каждой стране мира, в каждой стране Европы выходите на площади своих городов и требуйте мира у Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Вас уже шантажировали газом, вас уже унижали и хотят поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя так же, как мы защищаем себя", — призвал Зеленский.

Также он обратился к ВСУ:

"Стойте крепко, вы все, что у нас есть, вы все защищаете наше государство", — сказал Зеленский.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько