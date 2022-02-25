Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів.

"По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", — закликав Зеленський у новому відеозверненні.

Він наголосив, що вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, проти простих прав людини, проти всіх правил співіснування на континенті.

"Вже другий день міста нашої держави зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти дуже схожі на те, що Європа бачила під час Другої світової війни і говорила: "Ніколи знову". Але ось це знову є", — заявив Зеленський.

Президент також дорікнув світовій спільноті за недостатню підтримку України.

"Упевнений, ви це бачите, всі ви, вся Європа. Але ми не бачимо, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?" — наголосив глава держави.

За його словами, Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію: анулювання віз росіянам, відключення SWIFT, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

"Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Діяти можуть і звичайні люди. Я впевнений у кожній країні світу, у кожній країні Європи виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру у Європи, миру для України, зупинки цієї війни. Вас уже шантажували газом вас вже принижували і хочуть поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе так само, як ми захищаємо себе", — закликав Зеленський.

Також він звернувся до ЗСУ:

"Стійте міцно, ви все, що у нас є, ви все захищаєте нашу державу", — сказав Зеленський.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.