Фінляндія надала Україні $50 млн допомоги – Зеленський

Керівництво Фінляндії вирішило надати Україні $50 млн фінансової допомоги.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Саулі Нієстьо.

"Обговорив із Саулі Нієстьо питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це дієвий внесок у антивоєнну коаліцію. Працюємо далі", – написав Зеленський.

Він закликав інші держави посилювати санкції проти Росії та збільшувати оборонну підтримку України.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні екстрену макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді кредитів.

Рада ухвалила позитивне рішення про допомогу лише через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію.

З 2014 до 2021 року ЄС підтримав Україну п'ятьма послідовними операціями макрофінансової допомоги (МФП) на загальну суму кредитів на понад 5 мільярдів євро.

Наприкінці січня 2022 року заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна збирається взяти кредит у Франції на один мільярд доларів. А загалом планується залучити 3-5 мільярдів доларів пільгових кредитів.