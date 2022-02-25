Финляндия предоставила Украине $50 млн помощи — Зеленский

Руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниестьо.

"Обсудил с Саули Ниестьо вопрос противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финским партнерам за выделение $50 млн помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше", – написал Зеленский.

Он призвал другие государства усиливать санкции против России и увеличивать оборонную поддержку Украины.

Напомним, Европейский Союз предоставит Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов.

Совет принял положительное решение о помощи всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

С 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи (МФП) на общую сумму кредитов более чем на 5 миллиардов евро.

В конце января 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. А всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.