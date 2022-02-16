Европейский парламент одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере 1.2 милларда евро. Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

Результат голосования, в котором участовали 694 депутата, объявили в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента. "За" проголосовали 598, "против" - 55, а остальные — воздержались.

Теперь макрофинансовую помощь должен одобрить Совет ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила в Украину", - заявил председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Европейская комиссия 1 февраля 2022 год решила выделить Украине новый пакете макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен — его предоставят сразу после вступления в силу договоров. Второго транша в таком же размере будет предоставлен по итогам прогресса Украины во внедрении структурных реформ.

Эта помощь выделяется в дополнение к 5,6 млрд евро, которые уже были предоставлены Евросоюзом в рамках пяти предыдущих программ.

В конце января 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. А всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.