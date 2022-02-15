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США выделят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий
Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов. Соответствующее предложение направлено на то, чтобы помочь Украине защитить ее экономику в условиях дестабилизирующего поведения России.
Об этом говорится в заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа США.
"Правительство США предлагает Украине суверенную гарантию по кредиту на сумму до 1 миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кредит поможет поддержать украинскую "программу экономических реформ", а также будет способствовать "экономической стабильности, росту и процветанию украинского народа перед лицом дестабилизирующего поведения России".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Блинкена, соответствующая инициатива основывается на поддержке, которую Вашингтон и его союзники и партнеры, в частности члены "Большой семерки" и международные финансовые институты, предоставили Украине, чтобы помочь защитить ее экономику в условиях российского давления.
Генсек США напомнил, что в период с 2014 по 2016 год Вашингтон выдал Киеву три отдельных гарантии суверенных кредитов на сумму миллиард долларов. Он добавил, что США будут искать "дополнительные способы поддержки Украины и ее народа".
"Мы изучаем дополнительные способы поддержки Украины и ее народа, и мы продолжим работать с Конгрессом над продвижением этих усилий", — подчеркнули в Госдепе.
Отметим, на фоне слухов о возможном вторжении России в Украину курс гривны начал стремительно падать и 14 февраля достиг отметки в 29 грн/доллар.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что волна сообщений о масштабном военном конфликте уже привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.