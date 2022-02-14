Нацбанк, спасая гривню от курса 29 грн/долл, продал $400 млн. Каким будет курс в ближайшие дни

В понедельник 14 февраля гривня открыла торги стремительным падением на фоне роста геополитического напряжения вокруг Украины. Курс на межбанке взлетел до 28,72 грн/$. Более того, активные торги начались еще с 9:00, что бывает очень редко. Рассказываем, чего в таких условиях ожидать от курса валют в Украине на этой неделе.

Для сравнения, в пятницу, 11 февраля торги закрылись при курсе 28,05 грн/$. А официальный курс, установленный НБУ на 14 февраля, составил 28,03 грн/$.

На наличном рынке гривня в День святого Валентина "просела" до 29 грн/$, утверждает в комментарии нам руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Экспортеры же американскую валюту придерживали, наблюдая за сделками.

"Утром сформировались панические покупки валюты со стороны всех участников рынка, при этом резко обвалилось предложение доллара. Экспортеры и население предпочли оставаться в валюте, что лишь усиливало перекос баланса" , – рассказывает он.

Масла в огонь добавила информация об эвакуации посольств, консульств, иностранных граждан, а также приостановке перелетов в Украину некоторых авиакомпаний. Спасать национальную валюту интервенциями сразу взялся Национальный банк.

Именно благодаря регулятору уже к 11:00 курс отскочил до 28,47-52 грн/$. Примечательно, что к этому времени объем торгов превысил $280 млн. До обеда торги оставались крайне активными, однако ажиотаж по скупке валюты ощутимо охладел.

Уже к вечеру напряжение на рынке погасло еще больше. Как добавляет Шевчишин, одной из причин дефицита доллара на торгах стал "Нефтегаз", накапливавший американскую валюту для покупки газа, что также прибавило давления на гривню.

Не остались в стороне и спекулянты, которые перепродавали доллар, купленный у НБУ. Последний за весь день ради спасения гривни продал на межбанке около $400 млн.

Впрочем, день для гривни завершился довольно спокойно на отметке 28,49-51 грн/$. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных Delo.ua, в ближайшие дни торги будут проходить в таком же ценовом диапазоне.

Как справедливо отметил член совета Нацбанка Виталий Шапран, сегодня, конечно, курсовой всплеск произошел, но не столь мощный, как в январе.

"Еще две-три такие тренировки, и рынок перестанет реагировать на этот "фактор"" , — резюмировал он.