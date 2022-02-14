США временно переносят посольство из Киева во Львов, — Блинкен

В качестве меры предосторожности США переносят посольство в Украине из Киева во Львов. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Он также призвал оставшихся в Украине американцев немедленно покинуть ее территорию, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине", — говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что США продолжают интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

"Эти разумные меры предосторожности никоим образом не подрывают нашу поддержку или нашу приверженность Украине", — подчеркнул госсекретарь.

Он также призвал граждан США, которые еще остаются в Украине, покинуть страну.

"Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", — добавил Блинкен.

В этот день, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал видеообращение к украинцам, в котором увеличение военного контингента России на границах с Украиной и сообщения западных лидеров и СМИ о возможном его вторжении в ближайшие дни объединил фразой "с нами системно ведут войну на всех фронтах".

Напомним, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Но секретарь СНБО Алексей Данилов 14 февраля заявил, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.