Зеленский обратился к украинцам: "С нами ведут войну на всех фронтах"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 февраля записал и опубликовал видеообращение к украинцам, в котором увеличение военного контингента России на границах с Украиной и сообщения западных лидеров и СМИ о возможном его вторжении в ближайшие дни объединил под одной фразой "с нами системно ведут войну на всех фронтах".

"Нас пугают большой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами ведут войну на всех фронтах. На военном — увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом — ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации. Но наше государство сегодня сильно, как никогда", — сказал глава Зеленский.

Он подчеркнул, что Донбасс и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем.

Вместе с тем Зеленский объявил, что 16 февраля, которое западные СМИ прогнозируют как день вторжения российской армии в Украину, станет в Украине официальным Днем единства.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал президент.

Помимо этого Владимир Зеленский назвал курс гривни, который 14 февраля на наличном рынке достиг отметки в 29 грн/доллар, назвал стабильным.

"Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отбить атаки на курс гривни и на нашу финансовую систему. Свидетельством этому является стабильный курс национальной валюты", — сказал президент.

По его словам, сегодня Украине удалось достичь дипломатической поддержки со стороны практически всех лидеров цивилизованного мира. "Большинство из них либо уже посетили и поддержали нас, либо сделают это в ближайшее время", — отметил он.

Зеленский обратился также к тем бизнесменам и политикам, кто на чартерных самолетах улетел из страны.

"Я хочу обратиться к нашим журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали с собственной страны. Работайте на Украину! Не на тех, кто сбежал... Я хочу обратиться к тем, кто бросил Украину в этот ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах или ваших самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и к своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояния", — выступил Владимир Зеленский.

<div>Видеообращение Владимира Зеленского 14 февраля 2022 года</div>

Напомним, западные СМИ регулярно заявляют о скором вторжении в Ураину российский войск. Издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

А информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

При этом перед обращением президента Владимира Зеленского секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.