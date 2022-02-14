СМИ сообщают о массовом отъезде бизнесменов из Украины: некоторые богатейшие украинцы уже опровергли эту информацию

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что самые богатые украинские бизнесмены начали активно покидать Украину чартерными рейсами. При этом некоторые из числа представителей большого бизнеса уже начали опровергать информацию СМИ.

В частности, в УП утверждали, что из Украины улетели Ринат Ахметов и Борис Колесников. Последний оперативно сообщил, что информация о его отъезде не соответствует действительности.

"Я в Киеве и никуда не собираюсь до 1 марта (финал Лиги Чемпионов, который пройдет в Швеции). Ещё один такой фейк, и пусть Томаш Фиала (владелец УП — Delo.ua) готовит деньги для судов", — подчеркнул Колесников, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

Кроме того, сообщается, что 13 февраля среди частных самолетов, покинувших Украину, был и борт Рината Ахметова. При этом, как выяснилось, сам олигарх покинул страну еще 30 января, а 13 февраля вылетел один из его самолетов.

Он еще не прокомментировал эту информацию. Также 30 января Украину покинул бизнесмен Виктор Пинчук.

Кроме того, стало известно, что миллионер и по совместительству народный депутат Игорь Абрамович заказал частный самолет на 50 человек. По инсайдерской информации, этот самолет должен доставить родственников бизнесмена и членов партии "ОПЗЖ", в которой состоит сам Абрамович.

10 февраля, по данным издания, рейсом Киев — Мюнхен из Украины улетел народный депутат Вадим Новинский. 13 февраля из Украины улетел украинский предприниматель, совладелец и директор порта ТИС, совладелец терминала Neptune Андрей Ставницер.

Днем ранее, 12 февраля, Украину покинули бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Пресс-служба первого подтвердила отъезд предпринимателя и уточнила, что он улетел в командировку и вскоре вернется в Украину.

Что касается Хмельницкого, то он, по информации пресс-службы бизнесмена, улетел на обучение, что было запланировано за три месяца. Предположительно, Хмельницкий вернется в Украину 20 февраля.

На отлет бизнесменов из Украины обратили внимание после того, как народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине может быть прекращено.

При этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины заверила, что воздушное пространство Украины закрывать не будут, а информация о закрытии не соответствует действительности.

Однако cамолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал — Борисполь, из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе. По информации авиакомпании, 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – запретил влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

Чтобы прекратить панику, Кабинет министров провел экстренное заседание 13 февраля, на котором решил выделить Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.