Turkish Airlines разрешит возвращать и переоформлять билеты на авиаперелеты в Украину

Турецкая авиакомпания Turkish airlines предоставит возможность бесплатно перебронировать или полностью вернуть деньги за билеты на рейсы в Украину в период с 13 по 28 февраля включительно.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, пассажиры, которые купили билеты до 13 февраля 2022 года в направлениях Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье, Херсон с датами вылета 13-28 февраля (включительно), смогут до 28 февраля бесплатно перебронировать билет, изменить маршрут или продлить срок действия билета.

Бесплатно перебронировать билет на полеты в Украину можно до 31 марта включительно, а изменить маршрут можно только в рамках тарифа своего действительного билета.

Продлить срок действия билета клиенты компании смогут до 31 марта (включительно) 2022 года, при этом не придется платить никаких сборов и штрафов.

В случае возврата билетов:

– за неиспользованные билеты будут возвращены деньги;

– за частично неиспользованные билеты – возвращаются деньги за неиспользованные билеты;

– сменить билеты или вернуть можно через офисы Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines до апреля 2022 года планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова.

С 23 сентября турецкий авиаперевозчик начал проводить регулярные рейсы Стамбул — Николаев.

Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке.