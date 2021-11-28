Turkish Airlines увеличит количество авиарейсов из Харькова

Авиакомпания Turkish Airlines до апреля 2022 планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова.

Об этом заявил президент авиакомпании Turkish Airlines в Восточной Европе Фуад Фират во время встречи с Харьковским городским головой Игорем Тереховым, сообщает пресс-служба мэрии.

Фират отметил, что в марте 2022 года Turkish Airlines будет отмечать 5-летие пребывания в Харькове.

"Мы очень довольны и аэропортом, и городской инфраструктурой. Наши рейсы востребованы, поэтому до апреля хотим увеличить их количество с 9 до 14 рейсов в неделю. Мы уверены, что благодаря этому поток туристов в ваш город увеличится. Мы планируем объединить Харьков со всеми континентами, чтобы каждый турист мог долететь до Харькова с минимальной потерей времени", – рассказал Фират.

Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке.

В Харьков полеты авиакомпания начала 30 марта 2017 года, в Украине работает с 1993 года.

Turkish Airlines начинала с двух рейсов Киев — Стамбул в неделю

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines начала осуществлять регулярные рейсы Стамбул — Николаев.