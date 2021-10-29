  • Главная
  • Бизнес
1 час назад

Польская авиакомпания LOT возобновляет рейсы из Варшавы в Харьков

Первый самолет авиакомпании LOT после перерыва отправится в Харьков 10 декабря

Фото: Facebook/LOT Фото: Facebook/LOT
Фото: Facebook/LOT

В декабре текущего года крупнейшая авиакомпания Польши LOT возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков, которые были прерваны в марте 2020 года из-за ограничений на путешествия, передает avianews.com.

По информации авиакомпании, первый ее самолет после перерыва отправится в Харьков 10 декабря. Частота полетов будет меняться от трех до четырех рейсов в неделю.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Самолеты будут вылетать из Варшавы в 22:50 и прилетать в Харьков в 01:55 ночи. Вылеты обратно запланированы на 05:15 с прилетом в Варшаву в 06:20. Везде указано местное время.

В издании отмечают, что такой график позволит LOT стыковать самолет из Харькова с другими своими рейсами в города Европы и Америки. Пассажиры могут купить единый билет с гарантированной пересадкой в Варшаве, так как тарифы загружены в систему бронирования.

Читайте также:
LOT покупает авиакомпанию разорившегося Thomas Cook

На сегодняшний день большой выбор стыковок в другие города из Харькова предоставляет только авиакомпания Turkish Airlines. Она обеспечивает пересадки в своем базовом аэропорту в Стамбуле.

В своем заявлении LOT указывает, что полетная программа в Харьков завершится 24 января 2022 года. То есть авиакомпания планирует выполнять полеты только в период повышенного спроса на Новогодние праздники.

В то же время, как отмечает avianews.com, польский авиаперевозчик может продлить полеты дальше на февраль и март в случае высокой популярности рейсов.

Если загрузка самолетов будет недостаточной, то новый приход LOT в Харьков может состояться уже в летней навигации, которая начнется 27 марта 2022 года.

Напомним, 15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей. Ранее сообщалось, что авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МАУ возобновляет рейсы в Израиль из Харькова и Днепра
МАУ возобновляет рейсы в Израиль из Харькова и Днепра
Выборы мэра Харькова: кто может занять кресло Кернеса и будет ли второй тур
Выборы мэра Харькова: кто может занять кресло Кернеса и будет ли второй тур
Молдова впервые закупила нероссийский газ, пока ведет переговоры с "Газпромом"
Молдова впервые закупила нероссийский газ, пока ведет переговоры с "Газпромом"
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  3. Facebook официально сменила название

  4. В Украине теперь можно купить акции Google и Coca-Cola: как это сделать простому украинцу

  5. Глава Минэнерго Галущенко обсудил с игроками рынка, как избежать энергокризиса — СМИ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...