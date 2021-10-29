Польская авиакомпания LOT возобновляет рейсы из Варшавы в Харьков

В декабре текущего года крупнейшая авиакомпания Польши LOT возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков, которые были прерваны в марте 2020 года из-за ограничений на путешествия, передает avianews.com.

По информации авиакомпании, первый ее самолет после перерыва отправится в Харьков 10 декабря. Частота полетов будет меняться от трех до четырех рейсов в неделю.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Самолеты будут вылетать из Варшавы в 22:50 и прилетать в Харьков в 01:55 ночи. Вылеты обратно запланированы на 05:15 с прилетом в Варшаву в 06:20. Везде указано местное время.

В издании отмечают, что такой график позволит LOT стыковать самолет из Харькова с другими своими рейсами в города Европы и Америки. Пассажиры могут купить единый билет с гарантированной пересадкой в Варшаве, так как тарифы загружены в систему бронирования.

Читайте также: LOT покупает авиакомпанию разорившегося Thomas Cook

На сегодняшний день большой выбор стыковок в другие города из Харькова предоставляет только авиакомпания Turkish Airlines. Она обеспечивает пересадки в своем базовом аэропорту в Стамбуле.

В своем заявлении LOT указывает, что полетная программа в Харьков завершится 24 января 2022 года. То есть авиакомпания планирует выполнять полеты только в период повышенного спроса на Новогодние праздники.

В то же время, как отмечает avianews.com, польский авиаперевозчик может продлить полеты дальше на февраль и март в случае высокой популярности рейсов.

Если загрузка самолетов будет недостаточной, то новый приход LOT в Харьков может состояться уже в летней навигации, которая начнется 27 марта 2022 года.

Напомним, 15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей. Ранее сообщалось, что авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.