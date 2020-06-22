Польская авиакомпания LOT ввела гибкие билеты: можно менять имя пассажира

Польская авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.

Об этом сообщает портал avianews.com.

Указано, что обновление тарифной сетки связано с ситуацией на рынке из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как отмечается, с 17 июня билеты по новому тарифу Flex Plus продаются во всех трех классах LOT: эконом, премиум и бизнес.

Известно, что при изменении даты вылета штраф не взимается, но пассажира могут попросить доплатить разницу тарифов, если новый билет стоит дороже старого.

Изменить имя путешественника в бронировании можно не менее чем за 48 часов до вылета при оплате фиксированного сбора 60 евро, однако все рейсы должны выполнятьcя LOT.

Что касается возврата билета по тарифу Flex Plus, то это возможно во всех классах обслуживания после оплата штрафа. На среднемагистральных рейсах он составляет 30 евро в экономе и 65 евро в бизнес-классе. На дальнемагистральных маршрутах плата в эконом-классе находится на уровне 60 евро и в премиум и бизнес-классе составляет 100 евро.

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Напомним, с 15 июня Украина открыла международное авиасообщение. С этой же даты начал курсировать скоростной поезд Kyiv Boryspil Express.

Ранее в аэропорту "Борисполь" предупредили, что меняют схему работы терминалов.

17 июня Wizz Air возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны).

19 июня возобновил работу международный аэропорт "Львов".