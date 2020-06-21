Ryanair и Swiss возобновили авиарейсы в Украину

Лоукост-авиакомпания Ryanair в воскресенье, 21 июня, возобновила рейсы в Украину.

В частности, в Киев прибыл самолет из Мадрида, сообщает Telegram-канал Ryanair Украина.

"Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны...", — говорится в сообщении

Указано, что пока авиакомпания летает в Украину только по 3 направлениям.

"Мадрид, Барселона и Берлин — это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины", — доложили в авиакомпании.

В свою очередь швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines также с 21 июня возобновила регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва: рейс из Цюриха в "Борисполь" прибыл в 13:20 воскресенья.

Предполагается, что Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом один раз в неделю по воскресеньям. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Ранее другой лоукост Wizz Air возобновил полеты в 6 стран из аэропорта "Киев".

Напомним, Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня.