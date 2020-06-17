Аэропорт "Киев" таки открылся для международных рейсов

Аэропорт "Киев" (Жуляны) вечером 16 июня возобновил обслуживание международных регулярных рейсов после 3-месячного перерыва, приняв в 23:27 Embraer 175 "Белавиа" из Минска.

Об этом сообщает портал avianews.com.

Указано, что это произошло после того, как воздушные ворота досрочно отменили запрещающее сообщение летному составу NOTAM A1943/20, которое закрывало аэропорт для международных полетов до 02:59 17 июня из-за постановления правительства №392 от 20 мая.

Согласно этому документу, предприятие могло заработать только после смягчения карантина в Киеве, однако этого не происходило из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в столице.

В результате министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отвечает за принятие решения об ослаблении карантина, будет просить сделать исключения для аэропортов.

Источник портала сообщил, что комиссия приняла такое решение 16 июня, что могло стать формальным основанием для Жулян возобновить прием международных регулярных рейсов.

По данным табло аэропорта, 17 июня отсюда должны состояться вылеты "Белавиа" в Минск и Wizz Air в Краков, Варшаву, Дортмунд, Лондон, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген.

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Ранее рейсы Wizz Air появились в графике аэропорта "Борисполь" на 17 июня, и изданию подтвердили в пресс-службе воздушных ворот, что планируют их обслужить.

Теперь они могут состояться из аэропорта "Киев", однако не в полном объеме. Это связано с решением правительства Польши от 16 июня. Оно запретило прием международных рейсов до 30 июня. Исключение сделано для рейсов из стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. При этом полеты из Великобриталии, Швеции и Португалии запрещены.

Как сообщалось, сразу 2 украинских аэропорта Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) и Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого перенесли старт выполнения полетных программ.