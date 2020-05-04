Аэропорт в Жулянах просит денег из госбюджета на выплату зарплат

Арендующая международный аэропорт "Киев" имени Сикорского компания "Мастер-Авиа" просит правительство выделить на бесповоротной основе деньги на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот.

Об этом говорится в письме за подписью директора компании Олега Левченко, обнародованном на сайте аэропорта.

В частности, компания просит правительство о предоставлении безвозвратной финансовой помощи в сумме 22 млн грн в месяц для выплаты заработной платы сотрудникам ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев" на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока в 20 тысяч пассажиров на вылет в месяц.

Кроме того, руководство фирмы предлагает отменить ограничения для аэропорта "Киев" на время карантина, в том числе для транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов, которые сейчас принимает только аэропорт "Борисполь".

Также арендатор аэропорта просит предоставить субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока.

К тому же, фирма просит у правительства помощи в рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения, а также льгот на уплату налога на землю.

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"Отсутствие государственной поддержки и финансовой помощи приведет к прекращению деятельности международного аэропорта "Киев", а именно, банкротства ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев" (Жуляны), уничтожению инфраструктуры аэропорта, развала трудовых коллективов профессионалов авиационной деятельности, безработице, отсутствии платежей в местный и государственный бюджеты", — говорится в письме.

Ранее предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления совместными инвестиционными проектами. В частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова. При этом UFuture Хмельницкого останется мажоритарным акционером этих компаний.

Напомним, в фильме "Год президента" Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов. Это, по словам гаранта, его мечта.