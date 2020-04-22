Транспорт 10 минут назад

Зеленский хочет создать украинскую государственную авиакомпанию: "Это моя мечта" (ВИДЕО)

Президент Украины возмутился, что на внутренних авиарейсах в Украине не летают самолеты производства ГП "Антонов"

Зеленский хочет создать украинскую государственную авиакомпанию: "Это моя мечта" (ВИДЕО) Зеленский хочет создать украинскую государственную авиакомпанию: "Это моя мечта" (ВИДЕО)
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов. Об этом в фильме "Год президента" заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

"ГП "Антонов" — крупное предприятие, большое количество рабочих мест, и ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты? Где наши "Ан"?" — задался вопросом президент.

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По его словам, именно для этого нужно создать государственного авиаперевозчика.

"Мы с ними договорились, сейчас мы с ними разрабатываем программу, и мы это сделаем. Первое — мы должны создать государственную авиакомпанию, это моя мечта. Государственную современную авиакомпанию на уровне "Turkish Airlines" или "Сингапурских авиалиний" на высоком уровне. Государство готово выделить на это деньги, именно для того, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному предприятию "Антонов" и привлечем много рабочих мест из-за этого", — сказал Зеленский.

Напомним, 14 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

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