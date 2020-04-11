Крупнейший транспортный самолет "Мрія" ушел в первый рейс после модернизации (ФОТО, ВИДЕО)

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

В частности, самолет вылетел из международного аэропорта "Киев-Антонов-2", он присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Указано, что часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

При этом заместитель руководителя "Укроборонпрома" Мустафа Найем опубликовал видео полета "Мрії".

В ведомстве заявили, что во время первого рейса "Мрія" доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

Ранее аэропорт города Варшава сообщил, что украинская "Мрія" прибудет именно в столицу Польши. Администрация аэропорта призвала всех желающих посмотреть на самый большой транспортный самолет мира оставаться дома, потому что аэропорт будет транслировать его прибытие.

Ранее сообщалось, что украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2000 тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.