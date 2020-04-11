Транспорт 30 минут назад

Крупнейший транспортный самолет "Мрія" ушел в первый рейс после модернизации (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский самолет доставит из Китая в Варшаву медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Крупнейший транспортный самолет "Мрія" ушел в первый рейс после модернизации (ФОТО, ВИДЕО) Крупнейший транспортный самолет "Мрія" ушел в первый рейс после модернизации (ФОТО, ВИДЕО)
Самолет "Мрія". Фото: facebook.com/ukroboronprom

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

Кратко и по делу в Telegram

В частности, самолет вылетел из международного аэропорта "Киев-Антонов-2", он присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Указано, что часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

При этом заместитель руководителя "Укроборонпрома" Мустафа Найем опубликовал видео полета "Мрії".

В ведомстве заявили, что во время первого рейса "Мрія" доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

Ранее аэропорт города Варшава сообщил, что украинская "Мрія" прибудет именно в столицу Польши. Администрация аэропорта призвала всех желающих посмотреть на самый большой транспортный самолет мира оставаться дома, потому что аэропорт будет транслировать его прибытие.

Читайте также:
"Мрія" — cамый большой "заробітчанин" Украины

Ранее сообщалось, что украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2000 тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус в РФ: у больниц в Москве огромные очереди из "скорых" (ВИДЕО)
Коронавирус в РФ: у больниц в Москве огромные очереди из "скорых" (ВИДЕО)
Tesla существенно сокращает зарплаты из-за коронавируса
Tesla существенно сокращает зарплаты из-за коронавируса
Перевозки грузов по Днепру выросли на 50%
Перевозки грузов по Днепру выросли на 50%
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Жители США в суде требуют от Китая $1,2 трлн компенсаций за коронавирус

  3. Коронавирус в РФ: у больниц в Москве огромные очереди из "скорых" (ВИДЕО)

  4. В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин

  5. Крупнейший транспортный самолет "Мрія" ушел в первый рейс после модернизации (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...