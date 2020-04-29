Wizz Air открывает 7 новых направлений из Львова и Харькова

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 7 новых направлений из Львова и Харькова.
Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании с ценой от 399 грн, билеты для участников Wizz Discount Club стоят еще дешевле — от 269 грн, сообщает lowcost.ua.
При этом указано, что авиабилеты доступны для покупки и бронирования на период с июля 2020 года по март 2021 года.
Так, с начала июля венгерская бюджетная авиакомпания планирует осуществлять новые рейсы из Львова в Данию, Португалию, Эстонию, Польшу и Германию, а также из Харькова в Германию и Эстонию.
Новые направления из Львова:
- Биллунн с 1 июля;
- Лиссабон с 1 июля;
- Таллинн со 2 июля;
- Щецин с 3 июля;
- Гамбург с 3 июля.
Новые направления из Харькова:
- Таллинн со 2 июля;
- Берлин с 3 июля.
Известно, что авиакомпания также планирует открыть базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, которая станет второй после базы Wizz Air в Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны). На львовской базе планируют разместить один самолет Airbus A320.
В лоукостере также отмечают, что отныне каждый пассажир будет обязан носить маску во время полета, о наличии которой придется заботиться самим пассажирам, а бортпроводники будут раздавать дезинфицирующие салфетки во время полета.
"Мы рады сообщить о расширении нашей украинской маршрутной сети, внедряя повышенные меры безопасности. Сегодня отмечаем важное событие в истории деятельности Wizz Air в Украине и объявляем об открытии базы во Львове и пяти новых маршрутов из Львова и два — из Харькова, которые будут выполняться с июля. Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране", — сообщил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос.
Напомним, Wizz Air стала одной из первых авиакомпаний Европы, которая сообщила о возобновлении полетов — с 1 мая лоукостер планирует начать рейсы из Вены в 20 городов Европы, в том числе в Киев из 12 мая.