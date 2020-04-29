Wizz Air открывает 7 новых направлений из Львова и Харькова

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 7 новых направлений из Львова и Харькова.

Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании с ценой от 399 грн, билеты для участников Wizz Discount Club стоят еще дешевле — от 269 грн, сообщает lowcost.ua.

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При этом указано, что авиабилеты доступны для покупки и бронирования на период с июля 2020 года по март 2021 года.

Так, с начала июля венгерская бюджетная авиакомпания планирует осуществлять новые рейсы из Львова в Данию, Португалию, Эстонию, Польшу и Германию, а также из Харькова в Германию и Эстонию.

Новые направления из Львова:

- Биллунн с 1 июля;

- Лиссабон с 1 июля;

- Таллинн со 2 июля;

- Щецин с 3 июля;

- Гамбург с 3 июля.

Новые направления из Харькова:

- Таллинн со 2 июля;

- Берлин с 3 июля.

Известно, что авиакомпания также планирует открыть базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, которая станет второй после базы Wizz Air в Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны). На львовской базе планируют разместить один самолет Airbus A320.

В лоукостере также отмечают, что отныне каждый пассажир будет обязан носить маску во время полета, о наличии которой придется заботиться самим пассажирам, а бортпроводники будут раздавать дезинфицирующие салфетки во время полета.

"Мы рады сообщить о расширении нашей украинской маршрутной сети, внедряя повышенные меры безопасности. Сегодня отмечаем важное событие в истории деятельности Wizz Air в Украине и объявляем об открытии базы во Львове и пяти новых маршрутов из Львова и два — из Харькова, которые будут выполняться с июля. Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране", — сообщил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос.

Напомним, Wizz Air стала одной из первых авиакомпаний Европы, которая сообщила о возобновлении полетов — с 1 мая лоукостер планирует начать рейсы из Вены в 20 городов Европы, в том числе в Киев из 12 мая.