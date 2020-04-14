Wizz Air из-за коронавируса начинает сокращать персонал и урезать зарплаты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер в отношении штата компании и зарплат сотрудников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

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Решено сократить 1 тысячу сотрудников — 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявила о намерении в новом финансовом году урезать зарплаты гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%. Зарплаты пилотам, бортпроводникам и офисного персонала снизят в среднем на 14%.

В марте 2020 года объем перевозок лоу-костера сократился на 34%. В настоящее время компания эксплуатирует только 3% своей производительности, которая была до COVID-19.

Согласно прогнозам авиаперевозчика, прибыль Wizz Air за 2020 финансовый год составит на уровне EUR270-280 млн, что ниже прогнозированной ранее на EUR70-80 млн.

При этом ранее в компании заявляли, что не видят больших проблем из-за коронавируса. Более того, Wizz Air рассматривает связанный с коронавирусом кризис, как возможность для роста и планирует ускорить закупку новых самолетов. Об этом в интервью венгерскому изданию Index сообщил генеральный директор авиакомпании Йожеф Варади. По его словам, денежные резервы компании составляют 1,5 млрд евро.