Wizz Air собирается расти во время коронавирусного кризиса

Венгерская авиакомпания Wizz Air рассматривает связанный с коронавирусом кризис, как возможность для роста и планирует ускорить закупку новых самолетов. Об этом в интервью венгерскому изданию Index сообщил генеральный директор авиакомпании Йожеф Варади.

"Наши денежные резервы составляют 1,5 млрд евро. Это значит, что мы являемся одной из лучших компаний с точки зрения финансовой ликвидности. Таким образом, если кризис серьезно затронет авиационную отрасль, другие авиакомпании пострадают гораздо больше", — сказал он.

Варади добавил, что даже если бы авиакомпания приостановила все рейсы за ночь, то она бы могла финансировать себя в течение трех лет. При этом он отметил, что многие компании на рынке располагают средствами лишь на 1-2 месяца работы и уже ищут кредиты или обсуждают условия финансовой помощи со своими правительствами. В связи с этим компания ожидает, что ряд авиакомпаний исчезнет с рынка, в то время как другие перевозчики увеличат свою долю.

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"Большинство авиакомпаний приостанавливает закупку самолетов или даже отменяют заказ. Мы сделаем наоборот, мы планируем приобрести новые машины раньше, чем планировали. Нынешняя ситуация является преимуществом и мы рассматриваем это как возможность для роста", — сказал гендиректор Wizz Air.

Напомним, после того, как была объявлена пандемия коронавируса, страны стали массово закрывать свои границы и даже отменять внутренние пассажирские перевозки. В частности, Украина остановила пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года. Сейчас летают только чартеры, которые эвакуируют граждан из-за рубежа.

17 марта Wizz Air сообщила, что возврат денег за билеты, купленные на их рейсы, автоматизирован. Те, кто не смог воспользоваться билетами компании, получат деньги назад автоматически.