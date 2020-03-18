Транспорт 1 час назад

МАУ остановила свою деятельность — 90% сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск

МАУ отменила около 2 тысяч регулярных рейсов и отправила персонал в неоплачиваемый отпуск

МАУ остановила свою деятельность — 90% сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск МАУ остановила свою деятельность — 90% сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск
Фото: пресс-служба МАУ

На данный момент деятельность авиакомпании приостановлена. 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании "Борисполь".

90% персонала авиакомпании с 17-го марта находятся в неоплачиваемых отпусках.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ. 

Кратко и по делу в Telegram

В связи с тем, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" остановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети во исполнение Указа Президента Украины и решения РНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, компания отменила около 2 тысяч регулярных рейсов предварительно на период с 17-го марта по 3-е апреля 2020 года.

В то же время, 17-го марта распоряжением Государственной авиационной службы Украины (НОТАМ) в виде исключения авиаперевозчикам разрешены полеты для перевозки лиц, перемещающихся с целью обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, возвращения украинских граждан в Украину и вывоз иностранных граждан из Украины, а также — перевозка представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

Чартерные рейсы на возврат туристов в Украину будут выполнены в полном объеме в соответствии с договорами с туроператорами и с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

Напомним, что в МИД обещают доставлять украинцев из-за границы бесплатно или по льготным ценам.

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