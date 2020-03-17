Транспорт 1 час назад

В МИД обещают доставлять украинцев из-за границы бесплатно или по льготным ценам

Когда и откуда будут отправляться авиарейсы — гражданам сообщат посольства и другие ведомства

В МИД обещают доставлять украинцев из-за границы бесплатно или по льготным ценам В МИД обещают доставлять украинцев из-за границы бесплатно или по льготным ценам
Фото: Pixabay

Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве сообщили, что уже налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной стоимости. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением наших сограждан.

"Когда и откуда будут отправляться авиарейсы — гражданам сообщат посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры", — отметили в министерстве.

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Как известно, на сегодняшний день возвращения в Украину ждут 3 тысячи 644 гражданина Украины, которые сейчас находятся за границей. За последние сутки в Украину удалось вернуть уже несколько тысяч граждан.

Отметим, что  с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

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